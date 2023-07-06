Московский Инвестиционный портал стал победителем Национальной премии «Приоритет: Цифра-2023», которая проводится при поддержке Минцифры России и Минпромторга России. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На конкурс подали около 200 заявок из 48 регионов страны, добавил Ефимов. Инвестпортал создали в 2014 году, с тех пор он стал самым крупным специализированным ресурсом по инвестиционной тематике, где представители бизнеса могут найти информацию о мерах поддержки, а также актуальную статистику и аналитику. Все эти возможности доступны онлайн.

Как подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Инвестпортал продолжает политику правительства города, направленную на повышение доступности столичных мер поддержки. На данный момент на сайте работают около 30 онлайн-сервисов для помощи бизнесу. Например, предприниматели могут подать заявки на субсидии и льготные займы, отправить на рассмотрение инвестпроект или концессионную инициативу. Важно, что за счет онлайн-формата инвесторы экономят время, а взаимодействие с городом становится более понятным и прозрачным, добавил он.

Помимо этого, на Инвестпортале предприниматели могут подобрать площадку для старта или развития своего бизнеса, отметили в департаменте информационных технологий Москвы. Необходимый объект можно найти на Инвестиционной карте. Благодаря этому инструменту можно узнать об интенсивности трафика в зависимости от дня недели или времени, о численности населения и половозрастной структуре. К тому же, можно ознакомиться с инфраструктурой вокруг интересующей локации.

Предприниматели также могут воспользоваться каналом для прямой связи с правительством Москвы – сервисом «Московский инвестор». По большинству вопросов ответы предоставляют в течение четырех рабочих днем.