Ефимов: новый цех металлообработки и и роботизированной сварки запустил производитель медтехники в ОЭЗ Москвы

Компания «ТЗМОИ» (входит в холдинг «Фармстандарт» ввела в эксплуатацию новый цех металлообработки и роботизированной сварки в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Объем инвестиций в проект составил около 120 млн рублей, сообщил 5 июля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятие выпускает в ОЭЗ медицинскую технику, такую как стерилизаторы, установки обеззараживания медицинских отходов и дезинфекционно-моечные машины для медицинских изделий.

«Резидент ОЭЗ “Технополис Москва” благодаря новому цеху по металлообработке и роботизированной сварке на 25% повысит производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования, — сказал Владимир Ефимов. — Реализация проекта позволила также на 30% увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест примерно до 120, только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек». По его оценке, объем вложений в расширение производства оценивается примерно в 120 млн рублей.

Площадь нового цеха составляет 1,7 тыс кв м. С его запуском общая площадь завода, расположенного в технополисе, почти удвоилась и достигла 3,3 тыс кв м. «Мощности предприятия позволяют выпускать более 1,5 тыс. единиц высокотехнологичной медицинской техники в год», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя компании Александра Просвирякова, основная часть линий на производстве автоматизирована, работу ведут операторы на станках с числовым-программным управлением. Таким образом предприятие оптимизирует производственные процессы и дополнительно может увеличивать объемы выпуска.

«Основу нового производства составляет современный машиностроительный комплекс, позволяющий осуществлять металлообработку, роботизированную сварку и другие операции с высокой степенью автоматизации технологического процесса», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, продукция компании востребована в российских поликлиниках и больницах.

Добавим, что у нескольких линеек продукции у предприятия нет аналогов в России. Так, уровень локализации производства дезинфекционно-моечных машин для медицинских изделий достигает 100%.

ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 6 территорий общей площадью 260 га. На них действует особый льготный режим для предпринимателей и инвесторов.