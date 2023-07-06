Зампред ЦБ оценил перспективу разморозки пенсионных накоплений

Шансы разморозки пенсионных накоплений сейчас минимальны, сообщил журналистам первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Ранее на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал разморозить пенсионные накопления в условиях трансформации экономики.

Статья по теме: Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в гособлигации

«Это значимая дополнительная нагрузка на бюджет. Напомню, что в 2013 году началась заморозка пенсионных накоплений — за все это время возникал несколько раз вопрос, чтобы вернуться к старой системе, но это было признано неперспективным. Я думаю, что если шансы разморозки и есть, то они минимальны», — заявил Чистюхин.

В 2013 году при подготовке федерального бюджета было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет «заморожено», и все деньги пойдут в страховую часть ПФР, что позволит сэкономить 244 млрд рублей бюджетных средств, которые в противном случае пришлось бы потратить на покрытие дефицита ПФР.

Сергей Швецов, который занимал должность первого зампреда ЦБ с 2014 по 2022 годы, заявил на конгрессе Банка России, что «сегодня снятие заморозки 2014 года было бы «самым правильным решением», так как «у бюджета всегда не хватает денег».

«У нас инфраструктура вся была создана, пенсионные фонды только начали жить. Если приоритет — трансформация экономики, и без финансового сектора трансформация невозможна, то можно было бы снять эту заморозку», — добавил глава набсовета Мосбиржи.

