В случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС Россия нанесёт удары по центрам принятия решений на Украине, ликвидировав главу киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

При этом он напомнил, что в этих совместных оперативных центрах принятия решений работают военные, в том числе западные офицеры из стран НАТО и США.

«Если Зеленский устроит катастрофическую провокацию на ЗАЭС, его будут ждать серьёзные последствия, вплоть до его уничтожения. В любом случае ожидаю, что после этого Россия усилит удары по многим целям», – резюмировал Джонсон.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению журналистов издания InfoBRICS, заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается взорвать Запорожскую АЭС, могут оказаться прикрытием планов ВСУ организовать на ней теракт.