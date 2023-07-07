Акции дня: решение ЦБ подогрело бумаги строительной группы «Эталон»

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 7 июля вышли бумаги девелопера «Эталон». Котировки выросли на +2,81% до 5301 руб. за штуку.

Трейдеры покупали акции после разрешения ЦБ РФ первичного листинга и допуска к обращению глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Мосбирже. Также девелопер имеет первичный листинг на Лондонской фондовой бирже.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,46% до 2832,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,53% до 976,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:25 мск составила 77,76 долларов за баррель (+1,63%). Российская валюта слабела – 91,37 руб. за доллар.