S&P 500: медведи празднуют дни труда

Основные фондовые индексы США закрыли вчера в минус второй день подряд. И оба эти падения были напрямую связаны с опасениями того, что ФРС перестарается с ужесточением денежно-кредитной политики, загнав экономику в серьезную рецессию.

Сам регулятор, как известно, ждет к концу года относительно неглубокого спада экономики, но вполне допускает и вероятность того, что обойдется без этого. Этот оптимизм и пугает рынок. Он делает более вероятными новые подъемы ставки, на которые ФРС в борьбе с инфляцией может пойти еще не раз.

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Об этом вполне явно говорили протоколы июньского заседания, опубликованные в среду. Многие расценили их как ястребиные, обратив внимание на разногласия чиновников ФРС – некоторые из них предпочли бы не делать в июне паузу в подъеме ставки.

О необходимости ужесточения политики некоторые спикеры ФРС говорят и публично. Вчера, например, так поступила президент ФРБ Далласа Лори Логан.

Однако куда убедительнее ее слов были данные с рынка труда. Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно выражался в том смысле, что именно от них зависят дальнейшие решения регулятора. И вчера многим показалось очевидным, каким будет его ближайшее действие.

Согласно данным ADP, рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в июне составил 497 тыс. против 267 тыс. месяцем ранее. Это максимум с февраля 2022 года. Аналитики ждали цифру в два с лишним раза меньшую – 228 тыс.

Одновременно данные Challenger, Gray & Christmas Inc. показали, что темпы сокращения рабочих мест упали в июне до восьмимесячного минимума. Цифра снизилась почти вдвое по сравнению с маем. Такая внезапная сила рынка труда шокировала многих.

«Эти цифры без преувеличения зашкаливают относительно всех ожиданий, – говорил Bloomberg главный инвестиционный директор Bleakley Financial Group Питера Буквар. – Они не согласуется ни с данными опросов, ни с цифрами заявок, ни с тем, что сами компании говорят о намерениях по найму, особенно в условиях вялого роста экономики».

Можно было бы сказать, что такой горячий рынок труда отменяет и перспективу рецессии – некоторые так и поступили. Но это вопрос очень спорный, в том числе и потому что данные ADP далеко не всегда хорошо соотносятся с официальными цифрами Минтруда США.

А вот ужесточения денежно-кредитной политики это точно не отменяет. И сейчас, согласно CME FedWatch Tool, подразумеваемая срочным рынком вероятность того, что 26 июля ФРС поднимет ставку на 25 б.п. до 5,25-5,5%, достигла 92,4%.

Рынок долго не верил регулятору, закладывая в котировки смягчение его политики уже в этом году. Но теперь он оценивает шансы на то, что ставка в декабре окажется ниже, чем сейчас, лишь в 0,4%. Зато в цены закладывается все более высокая вероятность еще одного ее подъема в сентябре или ноябре.

Доходность 2-летних US Treasuries вчера подскочила до уровня, в прошлый раз наблюдавшегося 16 лет назад. Она достигла 5,12% - максимума с 15 июня 2007 года. Это, впрочем, неудивительно: такой, как сейчас, ставка ФРС в прошлый раз как раз в те времена и была, а выше – лишь в начале 2001 года.

Акции на этом фоне уверенно шли вниз, причем не только в США, но и в других странах. И четверг S&P 500 завершил в минусе на 0,79%, Nasdaq Composite – на 0,82%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,07%.

Для S&P 500 это был худший день с 23 мая, а для индекса Dow – и вовсе со 2 мая. А вот Nasdaq после пика 16 июня уже трижды падал сильнее, чем вчера, что, впрочем, неудивительно, ведь в ходе ралли на искусственном интеллекте, он и рос мощнее.

Все они могли выступить и хуже: закрытие состоялось заметно выше минимумов дня. Но на рынке заговорили, что цифры ADP завышены из-за сезонных факторов, и сегодняшние данные Минтруда покажут умеренный рост числа занятых. Так, Goldman Sachs заявил, что ждет только 250 тыс. (что, впрочем, все равно выше консенсуса).

Citigroup и вовсе рассчитывает лишь на 170 тыс. Другое дело, что, с точки зрения аналитиков банка, даже это не противоречит дальнейшему подъему ставок. «Слишком напряженный рынок труда, который несовместим с 2-процентной инфляцией, должен заставить чиновников ФРС снова повысить ставки в июле и сентябре», – написала клиентам экономист Citigroup Вероника Кларк.

