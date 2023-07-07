Банки будут давать россиянам по лицу

Как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России, регулятор планирует начать пилот по биоэкварингу (оплате по лицу) в четвертом квартале 2023 года. На первом этапе, передает Finmarket со ссылкой на слова представителя ЦБ, может быть установлен лимит оплаты в районе 2,5 тыс. руб.

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«Чтобы понять, насколько этот сервис может быть востребован гражданами и насколько он действительно удобен для торгово-сервисных предприятий, мы хотим сделать пилот во втором полугодии этого года. Более точно — начать в четвертом квартале этого года», — сказала первый зампред ЦБ.

По ее словам, на первом этапе планируется установить лимит суммы, которая может быть оплачена по биоэкварингу, в 2,5 тыс. руб. «Если мы увидим, что есть востребованность со стороны граждан и действительно это популярно, мы будем рассматривать как расширение точек для биоэкваринга, так и увеличение лимита по сумме», — добавила Скоробогатова, уточнив при этом, что для пилота будет отобрано несколько торгово-сервисных предприятий (ТСП). Там помимо POS-терминалов также будут установлены терминалы для считывания лица.

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Биометрия — мировой тренд, в нашей стране она уже давно используется, указывает член генерального совета «Деловой России», основатель и мажоритарный акционер группы компаний «АТМ Альянс», член совета директоров «Сайбиэм» Денис Кучаев. Что касается пилотирования — вопрос, как пользователи воспримут этот продукт, будет ли он востребован. Второй момент — вопрос безопасности.

«Но думаю, она будет на должном уровне. Уверен, что, если этот тренд приживётся у населения, то он будет иметь серьёзный успех ещё в связи с тем, что бесконтактная оплата сейчас отменена международными платёжными системами. Поэтому тренд приветствуем. Я считаю, что пилот пройдет успешно, крупные банки возьмут это в промышленную эксплуатацию», — говорит Денис Кучаев.

Рынок эквайринга в России за пять лет вырос, по сути, в три раза, обращает внимание генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. За прошлый год объём составил 877 млрд руб. Для российских потребителей был очень чувствителен 2022 год, когда перестала работать система оплаты в один клик, с телефона. Биоэквайринг, уверен экономист, будет очень востребован физическими лицами, потому что нет необходимости носить собой несколько пластиковых карт.

Кроме того, продолжает эксперт, абсолютно правильно, что устанавливается лимит на оплату по биоэквайрингу, потому что систему нужно тестировать, настроить грамотно оборудование, оформить юридически эти оплаты. «Российские банковские финансовые технологии на текущий момент — самые передовые в мире. И если мы с ними пойдем, к примеру, в Африку, то очень быстро завоюем эти рынки за счёт удобства применения российских банковских технологий», — считает Порошин.

Но, как полагает, в свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, эксперимент по биоэкварингу вряд ли выявит интерес к такому способу оплаты у граждан страны, особенно у россиян старшего поколения. Молодежь более склонна к экспериментам и со временем, полагает эксперт, около 25% населения будет пользоваться этой услугой - но в весьма отдаленной перспективе.

По его словам, в октябре текущего года будет два года как такую систему внедрил метрополитен, и, как показывает практика, пользуется ей не большое количество пассажиров. «Банковские тарифы вырастут, так как у банков добавятся расходы на установку сканирующих устройств, и в конечном итоге их придётся оплачивать клиентам, то есть нам с вами. Тем не менее, прогресс не остановить, и безусловно в будущем такой способ оплаты будет становиться все более популярным» — считает Николай Переславский.