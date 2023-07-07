Данил Салимбаев: «У нас каждый вечер на сцене вся труппа: и солисты, и корифеи, и кордебалет»

Данил Салимбаев — выпускник Пермского хореографического училища, танцевал в Пермском театре оперы и балета, потом в Михайловском театре в Санкт-Петербурге. С 2011 года возглавляет балетную труппу Чувашского театра оперы и балета (Волга Опера). В этом году театр впервые принял участие в Летних Балетных Сезонах — марафоне классической хореографии на сцене РАМТа. Чувашский театр оперы и балета показал пять спектаклей — «Лебединое озеро», «Чиполлино», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и «Спящую красавица».

Накануне старта Летних Балетных Сезонов «Эксперт» поговорил с Данилом Салимбаевым о предстоящих гастролях.

— Что собой сегодня представляет Чувашский театр оперы и балета?

— Волга Опера — республиканский театр, в репертуаре которого представлены национальные оперные и балетные спектакли. Это традиционный репертуарный театр. Его первые артисты — воспитанники Вагановской академии, благодаря чему у театра существует прочная связь с Ленинградской балетной школой. Мастера из первого набора стали педагогами и по сей день трудятся в театре. Я и сам долгое время работал в Петербурге в Михайловском театре. Относительно других больших театров наша труппа достаточно молода: через два года мы отметим всего лишь 55-летие. Я думаю, что у нас все еще впереди. Недавно мы провели ребрендинг и стали называться «Волга Опера» или «Атал Опера», Атал по-чувашски — Волга.

— Что входит в репертуар Чувашского театра оперы и балета помимо классики?

— На сцене театра идут несколько постановок с национальным колоритом, которые можно увидеть только в Чувашии: «Дорога лебедей» — балет по мотивам чувашских сказок, «Атилла» — балетный спектакль, посвященный великому вождю гуннов. У нас вышли несколько экспериментальных одноактных спектаклей в постановке Андрея Меркурьева, Константина Матулевского, Софьи Гайдуковой. Есть мои работы. Примерно треть спектаклей в афише — современный репертуар.

— Какие из них больше пользуются успехом у зрителей?

— У каждой постановки — свой зритель. Например, балет, который мы показываем на Сезонах — премьера этого сезона «Ромео и Джульетта», она каждый раз собирает полные залы. Классические «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» пользуются неизменных успехом. На современных постановках зал заполнен менее плотно, на семьдесят-восемьдесят процентов, но зрители принимают их очень эмоционально. Недавно мы были с в Перми, в Нижнем Тагиле, в Новоуральске как раз с современными балетами «Симфонические танцы» Рахманинова, «Барокко» на музыку Баха, и на каждом показе был аншлаг.

— Как вы работаете со зрителем?

— Как и у всех театров сейчас, у нас есть отдел рекламы и маркетинга. Мы активно работаем в соцсетях, где можно узнать обо всем, что происходит в театре. У Чувашского театра есть постоянный зритель. На спектакли «Ромео и Джульетта» и «Спящая красавица» к нам пришло много молодых зрителей: выпускников школ, студентов. В театре проходят оперный и балетный фестивали, к каждому из них готовится премьера, кроме того проходят встречи, мастер-классы для всех желающих, связанные с современным танцем и классической подготовкой. Мы общаемся со своим зрителем и расширяем его кругозор.

"Спящая красавица" Чувашского театра оперы и балета — участник Летних Балетных Сезонов в РАМТ

— Какие у вас ожидания от участия в Летних Балетных Сезонах?

— Это наш первый приезд на Сезоны, предложение поступило весной, мы с радостью согласились. Для труппы это вызов — поучаствовать в жизни столичного балета. Мы надеемся, что зрителям понравятся наши спектакли. Мы везем пять названий по предложению организаторов, это и классика, и постановки последних лет. По ним можно судить о театре.

— Что эти гастроли значат для артистов?

— Конечно, есть и сомнения, и опасения. Показами в Москве мы закрываем наш сезон, за который мы все изрядно подустали. В любом случае, гастроли позволят нам увидеть свои сильные и слабые стороны. Дадут толчок для развития труппы. В последнее время мы часто гастролируем, и освоить площадку для нас не проблема, а вот выстроить отношения со зрителями — это другая история. Мы готовимся к встрече со столичной публикой, идут репетиции.

— Как вы мотивируете артистов труппы совершенствовать свои навыки?

— Прежде всего новыми постановками. Если их нет, если труппа не работает с разными балетмейстерами, артистам сложно развиваться. Каждый постановочный процесс выявляет новые личности и новые возможности даже у артистов, уже добившихся успеха и тех, кого знает зритель. Новые артисты труппы, прежде чем выйти на сцену, проходят дополнительную подготовку. Наша общая задача — не снизить достигнутый уровень хореографического мастерства.

— Существует ли в труппе театра общепринятая иерархия: премьеры, солисты, артисты кордебалета?

— У нас сравнительно небольшая труппа — пятьдесят человек, поэтому все танцуют все. Есть ведущие артисты, но они всегда готовы исполнить партии и второго, и третьего плана. Конечно, внутри труппы есть некая градация, но она более сглаженная, чем в столичных театрах, где это и финансово выражено в большей степени, и штатное расписание позволяет. Одно дело, когда в театре работает сто человек и более, другое, когда — пятьдесят. У нас каждый вечер вся труппа на сцене: и солисты, и корифеи, и кордебалет.

— Из чего состоит рабочий день артиста балета в Чувашском театре?

— У нас стандартное расписание, доставшееся нам еще с советских времен. В десять часов — урок классического танца. Затем до двух часов идут репетиции. Потом — перерыв, и новый репетиционный цикл с шести до девяти. Когда артист танцует ведущую партию и у него вечером спектакль, это повышенная нагрузка, мы стараемся облегчить ему жизнь.

«Ромео и Джульетта» Чувашского театра оперы и балета — участник Летних Балетных Сезонов в РАМТ

— Артисты заняты только в театре, или они могут принимать участие и в других проектах?

— Будучи балетным артистом в Петербурге, я мог принимать участие в постановках других театров. В Чебоксарах шесть крупных театров, и один из них балетный. Наши артисты могут и вести занятия в студиях, и участвовать в спектаклях других театров. Но когда активизируется постановочный процесс, нагрузка у артистов увеличивается и расписание меняется, тогда артисту приходится работать и на сцене, и в репетиционном зале.

— В каком возрасте балетные артисты завершают карьеру? Как это происходит: контракт с ним просто не продлевается? Каким образом складывается его дальнейшая судьба?

— Происходит по-разному. Кто-то из труппы находится на бессрочном контракте еще с советских времен. Кто-то уходит в другую сферу. Например, один из моих артистов сейчас занимается строительным бизнесом. Кто-то плавно переходит на наставническую работу. Кто-то бросает балет и уходит на пенсию. Кто-то уезжает и занимается другой деятельностью в других городах. Театральные люди — это редкость, их надо ценить. Когда человек собирается уходить, мы всегда пытаемся найти ему место в театре, может быть, даже не связанное с балетом. Театральному человеку ничего не нужно объяснять принципы работы театра.

— Какие из региональных театров вы могли бы выделить как образец для подражания?

— В регионах много успешных театров оперы и балета — Пермский, Казанский, Самарский, Екатеринбургский. Им регулярно удается привлекать внимание к своим балетным постановкам. По сравнению с ними мы находимся в более сложном положении — у Чувашского театра не так много ресурсов, но это никак не влияет на наши творческие стандарты. Мы всегда ориентируемся на максимально высокий уровень балетного и оперного мастерства и стараемся ему соответствовать.