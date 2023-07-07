Эксперт РАНХИГС о последствиях введенных Китаем экспортных ограничений германия и галлия для глобального рынка полупроводников

«В условиях торговой войны между Китаем и США, ограничения на ключевые металлы для компьютерных чипов воспринимаются как очередной политический выпад, хотя это нормальная практика», — отметила в интервью «Эксперту» руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

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Западные компании, по ее словам, не являются единственными поставщиками технологий, требующих использования галлия и германия. Здесь сильную конкуренцию Западу составляют как раз компании континентального Китая — от крупных (SMIC, HiSilicon, UNISOC) до тысяч малых предприятий. Всего, по состоянию на 2021 г., в Китае насчитывалось около 23 тысяч предприятий в этой сфере.

Напомним, что Китайская стратегия по развитию национальной промышленности и технологий «Made in China 2025» ставит в приоритет развитие национальной отрасли микросхем. Поэтому введенные экспортные ограничения Китая сложно назвать намеренным причинением вреда западным производителям. Это побочный эффект последовательной многолетней работы по выводу своей отрасли полупроводников в мировые лидеры.

Как отразятся введенные Китаем экспортные ограничения на германий и галлий на развитии глобального рынка полупроводников, — в новом номере журнала «Эксперт» (пнд, 10 июля).