ESG-повестка: проблемы на пути к развитию

С такой инициативой выступил 3 июля председатель координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по Сибирскому федеральному округу, операционный директор группы Эн+ Михаил Хардиков на форуме «Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири».

Регион испытывает острейший недостаток кадров не только рабочих специальностей, но и педагогов, которые смогут их обучить. Эту проблему обозначили представители всех отделений РСПП Сибири на заседании в конце июня, подчеркнул Михаил Хардиков. «Нужна подготовка не только работников, но и преподавателей. Сейчас их в России готовят два кластера: в Калуге и в Нижнем Новгороде. Мы предлагаем и в Красноярске сделать центр подготовки преподавателей для среднего профессионального образования», — сказал он.

Болевые точки

Напомним, Сибирь, занимая четверть территории нашей страны, является вторым по величине ее федеральным округом. Здесь сконцентрировано более 1 тыс месторождений и около 80 видов ископаемых, включая руды редких и благородных металлов и топливно-энергетического сырья.

В начале 2023 года в регионе приняли стратегию развития Сибири до 2035 года. Ее главные метрики — создание 500 тыс новых рабочих мест и привлечение инвестиций в объеме 16 трлн рублей. Ряд госпрограмм, в том числе в области экологии, уже фактически сконцентрированы на этом регионе. Так, из 41 города, включённого в программу «Чистый воздух» (призванную снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу), 30 расположены именно в Сибири, подчеркнул Михаил Хардиков.

По его оценке, в регионе необходимо продолжать газификацию, она необходима и Красноярскому краю, и Иркутской области, которые в значительной степени отапливаются углём. «Угольный бизнес все равно продолжит развиваться. Мы смотрим, как работают с ним в Китае, насколько они продвинулись в углехимии. Возможно, для нашей страны это экономически пока не настолько выгодно, но нужно смотреть за горизонт 10-15 лет. Кто мог еще недавно предположить, что Европа одномоментно перейдет на СПГ, который минимум втрое дороже, чем трубопроводный газ», — привел пример Михаил Хардиков.

Кроме того, по его мнению, необходимо продолжить развитие в регионе гидроэлектростанций, построив еще несколько объектов общей мощностью около трех ГВт. Есть перспективы и в применении золошлаковых отходов, которые образуются в топках котельных. «Китай сегодня вторично использует 67% золошлаковых материалов — например, в дорожном строительстве, — а мы только 10%. То есть мы добываем материалы для отсыпки дорог, тратя на это деньги, вместо того, чтобы использовать вторичные ресурсы», — отметил Хардиков.

Сибирь расположена на пути транспортных коридоров из центральной России в страны Азии и Индию. Сегодня много говорят о развороте России на Восток, но пока что речь по-прежнему идёт об экспорте ресурсов и импорте товаров для конечной сборки и технологий, сказал генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин. «Получается, Китай заменил Запад, а мы как были поставщиками природных ресурсов, так и остаёмся. В этой системе выгоду получают те, кто находится в начале и в конце цепочки, а основное технологическое преимущество должно быть для тех, кто в ее середине. Надо развивать производство компонентов программных продуктов, строить новые производства», — перечислил Евгений Никитин.

Для этого, по его мнению, необходимо развитие инфраструктуры, в первую очередь, — транспортной. «За 2022 год Россия не вывезла по железной дороге, из-за введенных ограничений, 180 млн тонн продукции и до сих пор не вывозит их. Без решения инфраструктурных проблем проекты массово строиться не будут: зачем, если продать невозможно, просто не вывезти. Развитие будет тормозиться естественным образом», — сказал глава «Русала».

Кроме того, по оценке Никитина, региону требуется привлечение новых инвестиций, в том числе из Азии. Для этого нужны прозрачные условия и неизменные тарифы на энерго- и другие ресурсы на срок 10-15 лет. В свою очередь, власти региона нуждаются в доступном финансировании, каковым раньше было размещение облигаций под 5-7% годовых. Аналогичная проблема и существует и для простых людей, полагает он. «Чтобы люди поехали сюда, нужно жилье. Вот во Владивостоке ипотека в среднем — 2% годовых. Соответственно, и в Сибири должна быть 2%. Если брать Сибирь в целом, она за последнее время потеряла в населении примерно в два с лишним раза», — подчеркнул Евгений Никитин.

Перспективы развития

Власти региона сегодня сконцентрированы на умной индустриализации, которая сочетает в себе развитие промышленности, повышение качества жизни и улучшение экологии, сказал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков. «Мы уже в сложной демографической ситуации, хотя Красноярский край миграционно "в плюсе": его уже выбирают люди, это видно по университетам, по корпорациям, создающим современные рабочие места», — отметил он. По мнению Котюкова, в ближайшее время конкуренция за сотрудников между российскими регионами обострится. «Многие привыкли к тому, что на одну вакансию много кандидатов. Скорее всего, скоро уже будет наоборот. Нужны инвестиции вдолгую, в человека, в среду», — подчеркнул он.

Долгое время считалось, что ESG-повестка ставит Россию и наши отдельные компании в ситуацию, менее выгодную по сравнению с другими глобальными игроками. Однако с 2019 года необходимые национальные решения были приняты: стало очевидно, что хотя ESG-повестку развивают прежде всего крупные компании, она сказывается на качестве жизни регионов, отметил генеральный директор национального ESG-альянса Андрей Шаронов. «Помимо экологии, она включает в себя еще и климатические компоненты, важность которых быстро нарастает, и социальные компоненты, которые стали особенно важны и востребованы. Компании, заботясь о своих интересах, — что и за сколько они производят — влияют на качество жизни городов, в которых они присутствуют, и таким образом могут не только препятствовать оттоку жителей, но и привлекать людей в города», — подчеркнул Андрей Шаронов.

По его мнению, сегодня идея ООН о том, что ни одна страна не может решить надвигающиеся климатические и экологические проблемы в одиночку, несмотря на существующую турбулентность, сближает Россию с другими странами, которые продолжают действовать в том же русле.