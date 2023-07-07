«Это безумие»: экс-советник главы Пентагона ужаснулся из-за опасной ошибки Зеленского

Бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Маккгрегор ужаснулся из-за опасной ошибки, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский и его западные кураторы.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom, отставной офицер заявил, что глава киевского режима совершил катастрофический для себя и своей страны просчёт.

В частности, как пояснил Маккгрегор, Зеленский в очередной раз попытался поднять ставки в конфликте с Россией, не осознавая, что это не избавит его от поражения.

«Любой игрок в Вегасе скажет вам, что, когда вы проигрываете, самая большая ошибка – это продолжать увеличивать ставку, – подчеркнул экс-советник главы Пентагона. – Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везет?».

При этом он напомнил, что Украина сейчас проигрывает, она терпит поражение уже длительное время, и у неё впереди маячит конец.

«Так что же мы делаем? Мы обещаем ей более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что всё, к чему это приведет в конечном итоге – уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его армии», – резюмировал американский полковник в отставке.

Как ранее писал «Эксперт», бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил Зеленского, что в случае ядерной катастрофы на Запорожской АЭС Россия нанесёт удары по центрам принятия решений на Украине, ликвидировав в том числе и самого президента Украины.