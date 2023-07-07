FESCO и «Росатом» начали подготовку к проектированию нового насыпного терминала Севморпути

Транспортная группа FESCO совместно с госкорпорацией «Росатом» проводит подготовку к проектированию насыпного терминала — Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) Северного морского пути — на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

Об этом сообщили в пресс-службе группы.

«В настоящее время ТГ FESCO реализует две масштабные программы на территории ВМТП: модернизация действующих мощностей с целью увеличения грузооборота порта до 1,2 млн TEU к 2027-2028 гг. и совместно с ГК "Росатом" строительство нового насыпного терминала — Восточного транспортно-логистического узла (ВТЛУ) Северного морского пути (СМП) для перевалки транзитных контейнерных грузов по СМП, которое реализуется в сроки в соответствии с планом развития СМП, утвержденным правительством РФ 1 августа 2022 года. Сейчас ведется подготовка к началу проектирования Восточного транспортно-логистического узла, уточнение объема инвестиций и графика работ, ведется разработка концепции цифровизации портовой инфраструктуры», — указывается в пресс-релизе.

Группа FESCO — одна из ведущих частных транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Холдингу принадлежат ВМТП, железнодорожные операторы «Трансгарант», «Дальрефтранс», а также оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске, в управлении группы находятся более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц.