Немецкий регион взбунтовался против строительства терминала для сжиженного газа

Планы строительства на острове Рюген, земля Мекленбург-Северная Померания, крупного терминала сжиженного газа (СПГ), под угрозой. Местные власти, экологи и защитники окружающей среды категорически против строительства СПГ-терминала, играющего едва ли не главную роль в планах Берлина по укреплению энергетической безопасности Германии. Речь идет, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию немецкого агентства dpa, о строительстве крупного СПГ-терминала в порте Мукран.

Сегодня, 7 июля, в последний день работы бундестага перед уходом в летний отпуск до конца лета, депутаты нижней палаты немецкого парламента должны принять окончательное решение по проекту. В случае принятия положительного решения предполагается также утверждение ускоренной процедуры выдачи разрешений на строительство, которая была обкатана во время строительства СПГ-инфраструктуры в прошлом году, в самый разгар энергетического кризиса.