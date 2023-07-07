Немецкий регион взбунтовался против строительства терминала для сжиженного газа

Планы строительства на острове Рюген, земля Мекленбург-Северная Померания, крупного терминала сжиженного газа (СПГ), под угрозой. Местные власти, экологи и защитники окружающей среды категорически против строительства СПГ-терминала, играющего едва ли не главную роль в планах Берлина по укреплению энергетической безопасности Германии. Речь идет, пишет Bloomberg со ссылкой на информацию немецкого агентства dpa, о строительстве крупного СПГ-терминала в порте Мукран.
Сегодня, 7 июля, в последний день работы бундестага перед уходом в летний отпуск до конца лета, депутаты нижней палаты немецкого парламента должны принять окончательное решение по проекту. В случае принятия положительного решения предполагается также утверждение ускоренной процедуры выдачи разрешений на строительство, которая была обкатана во время строительства СПГ-инфраструктуры в прошлом году, в самый разгар энергетического кризиса.
В Берлине утверждают, что СПГ-терминал в Мукране играет центральную роль во всей энергетической программе федерального правительства. Однако на самом острове и в северном регионе требуют перенести строительство в другое место.
Ситуацию осложняет независимость земельного правительства от Берлина. Мекленбург-Северная Померания особенно не зависит от субсидий из центра и поэтому проводит независимую политику по многим вопросам. В Шверине, столице этой северной земли, внутренние интересы нередко ставят на первое место. По крайней мере, министр защиты окружающей среды в правительстве Мекленбург-Северная Померания Тиль Бэкхаус поддерживает рюгенцев и экологов и публично настаивает на выборе другого места для СПГ-терминала. Так что, если депутаты бундестага проголосуют сегодня за строительство СПГ-терминала в Мукране, земельное правительство может обратиться в суд вместе с природоохранными организациями с требованием отменить решение о строительстве.
Рюгенцы и экологи опасаются, что терминал нанесет серьезный ущерб окружающей среде и Балтийскому морю. Рюген – крупнейший в Германии остров и одно из самых популярных в стране мест отдыха. В апреле канцлер Олаф Шольц и вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, отвечающий и за энергетику, встречались с протестующими, но убедить их в необходимости строительства терминала не смогли. В Берлине настроены решительно и утверждают, что и так пошли на уступку, согласившись перенести строительную площадку из курортного местечка Зеллин в промышленный порт Мукран. Федеральное правительство считает, что население и региональные власти должны вспомнить о национальных интересах, к которым, конечно, относится энергетическая безопасность, и пойти на уступки.