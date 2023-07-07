Производственный сектор тянет экономику Германии в рецессию

В последнее время в связи с Германией все чаще можно услышать слово «неожиданно». Особенно это относится к немецкой экономике, первой экономике в Европе, в последние пару десятилетий отличавшейся редкой стабильностью и неоднократно вытаскивавшей континент из разного рода экономических передряг.

Сейчас, однако, экономика Германия, хотя пока еще и остается первой в Европе, но все же уже не та, что была еще пару лет назад. О больших изменениях в худшую сторону говорит хотя бы рецессия, в которую она сползла в первом квартале этого года и, скажем, бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий серьезное сокращение расходов всех ведомств, за исключением Минобороны, т.е. попросту говоря жесткая экономия средств в самой богатой стране континента.