Производственный сектор тянет экономику Германии в рецессию

В последнее время в связи с Германией все чаще можно услышать слово «неожиданно». Особенно это относится к немецкой экономике, первой экономике в Европе, в последние пару десятилетий отличавшейся редкой стабильностью и неоднократно вытаскивавшей континент из разного рода экономических передряг.
Сейчас, однако, экономика Германия, хотя пока еще и остается первой в Европе, но все же уже не та, что была еще пару лет назад. О больших изменениях в худшую сторону говорит хотя бы рецессия, в которую она сползла в первом квартале этого года и, скажем, бюджет на следующий финансовый год, предусматривающий серьезное сокращение расходов всех ведомств, за исключением Минобороны, т.е. попросту говоря жесткая экономия средств в самой богатой стране континента.
Очередное «неожиданное» событие, случившееся с немецкой экономикой, причем тоже, как чаще всего в последние месяцы, со знаком «-», это сокращение в мае объема производства, самого сильного сектора экономики, заслужившего ей прозвище «локомотив Европы». Очередная негативная новость из Берлина ставит под сомнение заявляемое немецкими властями восстановление первой экономики континента от рецессии в январе-марте 2023 года.
Объем производства в мае, по данным статистической службы ФРГ Destatis, снизился по сравнению с апрелем на 0,2%. Причем, снижение произошло из-за резкого спада в фармацевтической отрасли, который превзошел некоторый рост в автопроме.
В годовом выражении, правда, объем производственного сектора в последнем весеннем месяце вырос на 0,7%, но это лишь небольшая ложка меда в большой бочке с дегтем.
Тревожит то, что, по мнению Destatis, спад производства в Германии может затянуться и продолжит оказывать негативное давление на рост экономики после рецессии.
«Данные по двум месяцам второго квартала не сняли с повестки вопрос о дальнейшем спаде немецкой экономики,- цитирует агентство Bloomberg экономиста ING Карстена Бржески.- Если это произошло, то наша экономика впервые с 2008 года провела в рецессии больше двух кварталов подряд».
Кроме машиностроения, радует, конечно, и рост количества новых заказов, но спад производства в целом перевешивает все хорошие новости, которых, увы, с каждым днем становиться все меньше.
Индекс APICS, основанный на анализе промышленных предприятий и показывающий рост экономической активности при превышении 50 пунктов или спад, если он ниже 50, снизился в июне до минимума в этом году. Пессимистичнее всех настроены из-за низкого глобального спроса автомобилестроители. В автопроме сейчас царят самые сильные за последние полтора десятилетия пессимистичные настроения.
До последнего времени немецкие фабрики и заводы как-то поддерживал огромный запас заказов, невыполненных из-за проблем с цепочками поставок, но по мере быстрого усыхания этой «подушки» все явственнее проступают контуры тяжелой обстановки в немецкой экономике, что позволяет усомниться в возможности дальнейшего сохранения относительно неплохих (по нынешним меркам) показателей.
Список проблем обширен: начиная от слабого спроса Китая, одного из главных торговых партнеров Германии, до начавшегося на этой неделе обмеления Рейна, уже заставляющего баржи в верховьях главной водной артерии ФРГ загружаться на 50%, чтобы не сесть на мель. К сожалению, скорее всего сохранится и очень важная проблема – высокая учетная ставка. Она наверняка продолжит рост на очередном заседании ЕЦБ, которое должно состояться 27 июля.