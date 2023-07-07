Избирком Подмосковья сообщил о четырех зарегистрированных кандидатах на пост главы региона

В Московской области зарегистрированы четыре кандидата на выборы губернатора региона.

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Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.

Уточняется, что действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выдвигающийся от партии «Единая Россия», собрал 94 подписи депутатов в свою поддержку из 55 муниципалитетов. У Кирилла Жигарева (ЛДПР) 94 подписи, собранные в 46 муниципалитетах; у Александра Наумова (КПРФ) 94 подписи от 45 муниципальных образований; у Анатолия Никитина («Справедливая Россия») 94 подписи от 47 муниципалитетов.

Прием документов от выдвиженцев Мособлизбирком завершил 6 июля. Документы предоставили Воробьев, Жигарев, Наумов, Никитин, а также президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин («Гражданская инициатива»).

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В РФ пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации.