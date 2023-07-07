Известный политолог сообщил, когда и как Россия освободит Харьков

Известный политолог, бывший украинский дипломат, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений, глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко назвал лучший сценарий освобождения Харькова.

По его словам, российская армия рано или поздно перейдёт в наступление. При этом он отметил, что где конкретно наступать – решит военное руководство, передаёт «Военное дело».

«Но даже сейчас на Харьковском направлении идёт наступление для того, чтобы оттянуть туда резервы ВСУ, – отметил политолог. – Пока резервы противника используются на юге, ВС РФ наступают на севере».

Ищенко подчеркнул, что Россия бережёт своих солдат, поэтому наше наступление идёт аккуратно – сначала врага необходимо уничтожить артиллерией и авиацией, а потом уже можно будет занять практически пустую территорию.

«Поэтому медленное наступление на Харьков ведётся уже сейчас. И если линия фронта рухнет, то темпы российского продвижения вперед заметно ускорятся, а российская армия сможет зайти в миллионный Харьков раньше, чем туда зайдут отступающие части ВСУ», – предположил он.

Таким образом, как считает политолог, ВС РФ избавит себя от необходимости многомесячного штурма. Поэтому если линия фронта будет прорвана, то очевидно, что к Харькову российские войска постараются выйти как можно быстрее, резюмировал бывший украинский дипломат.

Как писал «Эксперт», ранее Ищенко рассказал, чем, по его мнению, закончится специальная военная операция. Эксперт предположил, что в целом картина ясна – так или иначе, но Украина должна исчезнуть, а если она каким-то образом останется, то через какое-то время России придётся снова иметь дело с теми же самыми проблемами.

