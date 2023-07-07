Как в 1997 году: Делягин раскритиковал возможное сокращение расходов бюджета

Минфин предложил ведомствам сократить госрасходы на 10% по «незащищенным» статьям в бюджете 2024 года, сообщили на днях «Ведомостям» два близких к правительству источника. Зампреду комитета Госдумы по экономической политике, доктору экономических наук Михаилу Делягину это напомнило кампанию 30-летней давности, когда неприоритетные расходы (в том числе на здравоохранение и соцпомощь) «переносились вправо». В интервью «Аргументам и фактам» он заявил, что высокий дефицит бюджета, как в прошлом году, так и в этом, в основном покрывается за счет займов и резервы этих заимствований не исчерпаны.

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«Разговор о том, что в бюджете нет денег, выглядит, мягко говоря, удивительным. Потому что, по данным того же Минфина, только в Фонде национального благосостояния у нас валяются без движения более 12 с четвертью триллионов рублей. А с учетом денег, которые лежат на счетах Минфина, бюджетных депозитов (их размер засекречен) эта сумма будет значительно больше», — заявил Делягин.

Экономист считает, что дефицит можно было бы покрыть за счет займов. И в прошлом году это было доказано на практике — сверхплановые расходы более чем на 5 трлн рублей не привели к значимой инфляции.

«Никаких содержательных аргументов в пользу сокращения расходов я не вижу, кроме стандартных либеральных кампаний 30-летней давности. Даже защищенные статьи бюджета могут, по элегантной терминологии военно-промышленного комплекса, "переноситься вправо". И официально ведь речь идет не о секвестре бюджета (это термин 1997 года), а о его так называемой "приоритизации". То есть неприоритетные статьи будут замораживаться или отбрасываться. Учитывая опыт гайдаровской команды, скорее всего, это будут социальные расходы», — добавил Делягин.

Проблему бюджетного дефицита, по его мнению, нужно решать «производством доходов», осуществить налоговую и таможенную революцию, чтобы регулирование было направлено не на вывоз из России сырья и капитала, а на переработку внутри страны. Также он предложил отменить налоговый маневр, ввести налог на вмененный доход в отношении «серых» доходов физлиц, прогрессивную шкалу налогообложения, снизить НДС и пересмотреть акцизную политику в сфере алкоголя и табака.

