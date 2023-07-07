«Котики от Юли»: в список ЦБ попали 10 тыс. подозрительных организаций

Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций уже два года выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в список включены 10 063 организации с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров). Более 90% из них уже удалены с рынка, остальные находятся в процессе удаления, сообщили в пресс-службе ЦБ и привели самые распространенные среди нелегалов названия.

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«Главное, что стоит помнить — для предоставления большинства финансовых услуг на территории РФ организация должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в реестр регулятора. Поэтому не забудьте проверить это заранее», — предупредили в ЦБ.

Там также сообщили, что самыми «любимыми» нелегалами доменами верхнего уровня являются .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях проектов часто употребляется слова «крипто» (crypto) и «форекс» (forex). Нередко упоминаются такие лжерегуляторы: Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).

«Самое популярное имя в списке — Юля, от имени Юли "ведется" семь экономических игр ("Ракушки от Юли", "Морячка от Юли", "Велосипед от Юли", "Гонки от Юли", "Котики от Юли", "Яблоки от Юли", "Художник от Юли"). Нелегалы очень любят такси и драконов — в списке 35 экономических игр про них», — добавили в ЦБ.

