Кремль: политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас невозможно

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами заявил, что политико-дипломатическое урегулирование по Украине сейчас невозможно.

По словам представителя Кремля, причиной этого является отрицания такой возможности киевским режимом, который курируют США, передаёт РИА Новости.

«В настоящий момент, к сожалению, политико-дипломатические средства являются недоступными, – отметил Песков. – В первую очередь, наверное, по причине отрицания такой возможности киевским режимом, а также ярко выраженной несклонностью к такому процессу со стороны, в первую очередь Вашингтона, который, разумеется, оказывает прямое влияние и осуществляет прямое руководство киевским режимом».

При этом напомнив, что для нас важно достигнуть всех целей специальной военной операции, пресс-секретарь главы государства в очередной раз напомнил, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом.

«Но пока никак перспектив для этого не усматривается», – резюмировал представитель Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 6 июля Песков заявил, поставки западного оружия Украине никак не повлияют на исход СВО, что уже сейчас подтверждает ситуация на фронте.