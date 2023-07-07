Минфин оценил дефицит бюджета за первое полугодие

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе-июне поступило 12,381 трлн рублей доходов, что на 12% ниже, чем за аналогичный период 2022 года (в июне +29,8% год к году). Объем расходов предварительно оценивается в 14,976 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. Таким образом, дефицит федерального бюджета за шесть месяцев составил 2,595 трлн рублей, следует из данных, представленных на сайте министерства. Дефицит бюджета по итогам мая составлял 3,411 трлн рублей, следовательно, за июнь показатель снизился на 816 млрд рублей.

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Объем нефтегазовых доходов в январе-июне ведомство оценило в 3,382 трлн рублей (-47% год к году), связав уменьшение с высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год). Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии. При этом использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе-июне составили 8,999 трлн рублей, что на 17,8% больше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин указал, что такой объем свидетельствует о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область – в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)», — сообщили в ведомстве.

Объем расходов за шесть месяцев Минфин предварительно оценил в 14,976 трлн рублей (+19% год к году), из которых 3,647 трлн рублей составили госзакупки. В министерстве при этом отметили, что в целом, в текущем году объем расходов будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований и размера дополнительных ненефтегазовых доходов.

«Повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в 2023 году – в том числе при необходимости их направления на непредвиденные расходы – обеспечивает наличие нераспределенных резервов, а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 млрд рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год», — добавили в Минфине.

