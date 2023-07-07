Минобороны сообщило об успехах российской армии в зоне СВО

Минобороны сообщило об успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным, которые 7 июля на брифинге военного ведомства сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки ВС РФ успешно отражено 10 атак ВСУ в районах населённых пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 420 боевиков, 4 БПМ, 4 пикапа, 3 танка, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки ВС РФ «Восток» были отражены 2 атаки ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). В районе населённого пункта Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Запорожском направлении самоотверженными и слаженными действиями ВС РФ нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское (Запорожская область). В районе города Орехов (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Потери пртивника составили свыше 200 боевиков, 3 автомобиля, 2 БМП, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки ВС РФ «Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Отражены 4 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Нововодяное (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). В районе населённого пункта Червоная Диброва (ЛНР) пресечена деятельность 2-х ДРГ. Уничтожено до 95 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, танк, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка (Харьковская область). В окрестностях Новоселовского (ЛНР) пресечена деятельность ДРГ. Уничтожено более 25 боевиков, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки («Гиацинт-С», «Акация»), гаубица Д-20 и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 80 боевиков, 11 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки «Акация».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114-ти районах.

Российские средства ПВО сбили в районе населённого пункта Одаровка (Запорожская область) самолёт Су-25 воздушных сил Украины, перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также уничтожили 13 БПЛА в районах населённых пунктов Великая Лепетиха (Херсонская область), Пологи, Коновалова (Запорожская область), Шипиловка (ЛНР), Володино, Валерьяновка и Старомихайловка (ДНР).

Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 452 самолёта, 241 вертолёт, 4 921 БПЛА, 426 ЗРК, 10 566 танков и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин РСЗО, 5 370 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 493 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 6 июля Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства во Львове. Все назначенные объекты были поражены – цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесён существенный урон.