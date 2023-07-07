Япония поставила под вопрос продовольственную безопасность Южной Кореи

На крупнейшем рыбном рынке Сеула Норянчжин продавцы активно предлагают проверить морепродукты на радиацию на фоне опасений корейцев по поводу планируемого Японией сброса очищенной радиоактивной воды с атомной станции Фукусима в океан.

Статья по теме: Соседи Японии встревожены ее планами сбросить воду с АЭС «Фукусима» в Тихий океан

План Токио на этой неделе получил одобрение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В заключении организации говорится, что сброс воды соответствует глобальным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие» на людей и окружающую среду.

Ранее Сеул пообещал в ближайшее время обнародовать собственную оценку плана Токио. Пекин, в свою очередь, призвал японские власти отказаться от сброса воды с Фукусимы в океан. В пятницу Китай запретил импорт продуктов питания из 10 префектур Японии.