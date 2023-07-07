На нацпроекты израсходовано 45% запланированных бюджетных средств

По предварительным данным, за первое полугодие расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 1,347 трлн рублей или 45,1% от годового плана. Лидерами по освоению средств стали нацпроекты «Наука и университеты» (71,9%) «Культура» (68,4%) и «Экология» (55,9%). Это следует из статистики, представленной на сайте Минфина.

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«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 июля 2023 года — составило 1 346,8 млрд рублей или 45,1% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо тройки лидеров, высокие результаты по расходованию выделенных бюджетных средств демонстрируют нацпроекты «Производительность труда» (51,2%), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (50,6%) и «Демография» (49%).

Расходы по нацпроекту «Образование» исполнены на 41,5%, «Безопасные качественные дороги» — на 40,5%, «Цифровая экономика Российской Федерации» — на 38,4%, «Жилье и городская среда» – на 26,1%, «Международная кооперация и экспорт» — на 37,5%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – на 35,7%, «Здравоохранение» — на 34,6%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — на 28% от годовых назначений.

