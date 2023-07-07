Неизвестный покупатель рублей осадил паникеров

Рубль продолжил сегодня вчерашний отскок от многомесячных минимумов и границы зародившегося осенью прошлого года нисходящего тренда. К концу пятницы доллар стоил около 91,5 рублей, что примерно на 3 рубля меньше вчерашнего пика.

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Трейдеры сегодня обсуждают версию, что все-таки Банк России или Минфин предприняли меры для того, чтобы обуздать безудержное падение курса рубля и не допустить паники на российском финансовом рынке.

Данные размышления основываются на анализе торгов валютой в четверг, когда на рынок неожиданно вышел очень крупный продавец юаней и просто «залил» весь спрос на валюту. Не исключено, что монетарные власти «попросили» кого-то из госкомпаний-экспортеров выбросить на рынок большой объем валюты. Этого оказалось достаточным, чтобы осадить паникеров и тех, кто еще только хотел прикупить доллары и юани для диверсификации инвестиционных портфелей или для защиты от девальвации рубля.

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Сегодня помощи этого «крупняка» не понадобилось. На рынке активизировались экспортеры. Видя, что падению рубля прозвучала команда «стоп», они немного увеличили продажу своей выручки, опасаясь, что рубль станет дороже.

Резко упали обороты торгов, что также свидетельствует о спаде ажиотажа. Так, если вчера объем торгов парой юань-рубль расчетами «завтра» составил исторически рекордные почти 240 млрд руб., то сегодня он снизился вдвое. Примерно в два раза сократился и оборот торгов долларом к рублю.

Целью укрепления российской валюты является район 85 руб. за доллар. Но почитав аналитические комментарии крупнейших российских инвестиционных компаний, не складывается впечатление, что авторы опусов верят в достижении этой цели без улучшения внешних или внутренних факторов.

Пессимистично смотрят на рубль и фондовые трейдеры, несмотря на сегодняшнее его укрепление продолжая покупать акции, которые выиграют от девальвации. Сегодня почти всю десятку лидеров роста оккупировали акции экспортеров.

С начала недели уверенно растут акции «Лукойла», подорожав за это время почти на 7%. Бумага ранее отставала от своего основного конкурента – «Роснефти» - и теперь пытается ликвидировать пробел.

Принято считать, что у «Лукойла» более трудноизвлекаемые ресурсы, чем у «Роснефти», поэтому акции «Лукойла» любят отзываться на снижение Россией добычи нефти, что приводит к росту мировых цен.

При этом «Лукойл» вполне достойно конкурирует с «Роснефтью» на внутреннем рынке топлива. С августа Россия сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, что должно привести к снижению внутренних цен и одновременно к росту спроса на ГСМ в связи с пиком уборочной кампании и продолжении дачного сезона.

По этим же причинам растет и «Роснефть», но чуть меньшими темпами: чуть более чем на процент. Сегодня акции компании последний день торгуются с дивидендами. То, что они не падают – очень хороший знак.

В середине прошлой недели от дивидендов очистился МТС, акции которого как раз и любят за высокие и прогнозируемые выплаты. Но после отсечки реестра на пике бумага падала на 17,5%, при том, что дивидендная доходность акций была около 10%.

Вчера первый день без дивидендов торговались «Башнефть» и девелопер ЛСР. И они просели значительно больше, чем размер выплат. Впрочем, сегодня эти акции были в лидерах роста.

Так что сегодняшний день акциям «Роснефти» можно смело поставить в зачет – их не только не стали продавать, но и покупали «лучше рынка». Это говорит о том, что дивидендный гэп по бумаге будет закрыт относительно быстро.

В целом же Индекс Мосбиржи вырос сегодня примерно на полпроцента, сохраняя среднесрочный восходящий тренд и пытаясь вырваться вверх из трехнедельного боковика.

Однако стоит принимать во внимание, что сегодняшним покупкам способствовали не только негативные ожидания по рублю, но и психология. В этом году рынок акций обычно сильно растет по понедельникам. Именно подъем рынка в понедельники обеспечил порядка 70-80 процентов роста индикатора с начала года. Поэтому в последние недели спекулянты стали покупать акции под вечер пятницы, чтобы продать их с небольшой прибылью в середине дня понедельника.