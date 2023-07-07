Объем денежной базы вплотную приблизился к 18 трлн рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 1 июля составил 17 трлн 998 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 106,1 млрд рублей, за месяц — на 459,1 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Объем наличности на 1 июля составил 17,797,4 трлн рублей (+459 млрд за месяц). Кроме того, показатель включает остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ. Их объем за месяц не изменился и составил 200,5 млрд рублей.

По предварительной оценке регулятора, широкий денежный агрегат рублевой денежной массы М2 в июне увеличился на 0,1%, до 87,05 трлн рублей. Годовой темп прироста составил 25%.

«Прирост денежного агрегата М2 в июне главным образом был обеспечен приростом средств населения на переводных депозитах. Средства нефинансовых и финансовых организаций продолжали вносить наибольший вклад в годовой темп прироста рублевой денежной массы», — отметили в ЦБ.

