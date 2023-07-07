Одежные ритейлеры наращивают обороты

Ритейлер «Глория Джинс» в июне 2023 года открыл 23 магазина общей площадью более 35 000 кв. м в 19 городах РФ, что стало абсолютным рекордом компании за всю ее историю.

Одним из важных достижений в этой связи для бренда стало расширение аудитории за счет новых покупателей, ранее незнакомых с Gloria Jeans. Доля таких потребителей в июне во вновь запущенных точках, согласно внутренним данным, была на 40% выше, чем в среднем по сети. Также в новых магазинах на 20% вырос средний чек.

После ухода крупных международных брендов в прошлом году «Глория Джинс» резко активизировалась на рынке: теперь в центре ее стратегии — фокус на модном продукте высокого качества, охват разных целевых групп и увеличение средней площади торговых точек до 1500 квадратных метров.

Другой крупный ритейлер — Melon Fashion Group (бренды Zarina, Beefree, Love Republic, Sela) в прошлом году открыл 103 новых магазина и релоцировала на бОльшие площади 33 магазина. Совокупная торговая площадь увеличилась на 17% — до 266,5 тысяч квадратных метров. Недавно компания отчиталась о своих финансовых результатах: чистая прибыль ретейлера по МСФО в 2022 году выросла на 121% и составила 7,8 млрд рублей. Выручка компании повысилась на 23% — до 46 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 69% — до 14,6 млрд рублей.