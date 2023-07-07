ОПЕК+ ответил своим недругам

В последние месяцы Саудовская Аравия (КСА) стала, пожалуй, главным ньюсмейкером в нефтяном секторе: сначала Эр-Рияд заявил о существенном сокращении добычи нефти на 1 млн бар./д., причем, что особенно важно, сделал это в одностороннем порядке; а затем саудиты вместе с Россией заявили о совместных сокращениях: первая – о продлении сокращения добычи, кроме июля, еще и на август, а вторая – экспорта «черного золота» на полмиллиона баррелей в день. В стратегическом отношении второе, совместное заявление Эр-Рияда и Москвы очень важно, потому что опровергает многочисленные утверждения западных СМИ, что как ОПЕК, так и ОПЕК+, доля которого в глобальной добыче нефти составляет сейчас ок. 40%, едва ли не дышит на ладан из-за многочисленных противоречий и разногласий. В общей сложности, последняя инициатива составляет в объеме полтора процента глобального предложения «черного золота».
Наглядным подтверждением того, что к мнению неофициальных лидеров ОПЕК+ следует прислушиваться, чтобы не попасть в трудную ситуацию, является рост цены нефти в последние пару недель: баррель нефти марки WTI поднимался до 72,3 долларов, а марки Brent – до 77,05 долларов, что является двухнедельным максимумом.
Этот очевидный вывод подтвердил и министр нефтяной промышленности КСА принц Абдулазиз бен Салман, в который уже раз высоко отозвавшийся о плодотворном сотрудничестве с Россией в ОПЕК+ и о желании продолжать, расширять и укреплять его и дальше. Главный аравийский нефтяник подчеркнул, что совместная деятельность Эр-Рияда и Москвы в деле укрепления стабильности нефтяных рынков продолжается и что это доказывают последнте решения Соглашения.
«Очень важно, что в понедельник мы выступили не только с нашим продлением (сокращением добычи), но и с подтверждением со стороны России»,- заявил принц Абдулaзиз бен Салман на встрече с министрами участников соглашения ОПЕК+ на Международном семинаре в Вене.
Он обратил внимание на глубокое сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией в рамках соглашения ОПЕК+ и пообещал сделать все необходимое для поддержки нефтяного рынка.
О том, что попытки Запада выдать желаемое за действительность и представить ситуацию на нефтяных рынках таким образом, что как ОПЕК+, так и ОПЕК находятся едва ли не грани распада, не имеют ничего общего с действительностью, говорит и заявление Генсека ОПЕК Хайтама аль Гаиса о желании вступить в картель Азербайджана, Малайзии, Брунея и Мексики, которые впервые заговорили о стремлении присоединиться к нефтедобывающему картелю еще 6 лет назад и полностью разделяют ее позицию и принципы. Он заявил на семинаре в Вене, что ОПЕК стремится к расширению состава и готова приветствовать в своих рядах пополнение.