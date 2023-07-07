ОПЕК+ ответил своим недругам

В последние месяцы Саудовская Аравия (КСА) стала, пожалуй, главным ньюсмейкером в нефтяном секторе: сначала Эр-Рияд заявил о существенном сокращении добычи нефти на 1 млн бар./д., причем, что особенно важно, сделал это в одностороннем порядке; а затем саудиты вместе с Россией заявили о совместных сокращениях: первая – о продлении сокращения добычи, кроме июля, еще и на август, а вторая – экспорта «черного золота» на полмиллиона баррелей в день. В стратегическом отношении второе, совместное заявление Эр-Рияда и Москвы очень важно, потому что опровергает многочисленные утверждения западных СМИ, что как ОПЕК, так и ОПЕК+, доля которого в глобальной добыче нефти составляет сейчас ок. 40%, едва ли не дышит на ладан из-за многочисленных противоречий и разногласий. В общей сложности, последняя инициатива составляет в объеме полтора процента глобального предложения «черного золота».

Наглядным подтверждением того, что к мнению неофициальных лидеров ОПЕК+ следует прислушиваться, чтобы не попасть в трудную ситуацию, является рост цены нефти в последние пару недель: баррель нефти марки WTI поднимался до 72,3 долларов, а марки Brent – до 77,05 долларов, что является двухнедельным максимумом.