Овчинский: облачную платформу резидента ОЭЗ Москвы признали безопасной по международным стандартам

Разработка резидента особой экономической зоны столицы компании Oxygen получила аттестацию по международным стандартам безопасности, которая доказывает, что данные клиентской во время проведения платежных операций надежно защищены. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Облачная инфраструктура Центра обработки данных (ЦОД) - это инструмент, с помощью которого финтех-компании могут быстро масштабировать свою инфраструктуру и создавать сервисы, наиболее устойчивые к внешним киберугрозам. Разработка получила аттестацию по российским стандартам ГОСТ и PCI DSS – международному стандарту безопасности, созданному специально для подтверждения защиты данных платежных карт во время безналичных операций.

По словам Овчинского, резидент Oxygen за прошлый год вложил развитие и разработку инновационных проектов 472 млн рублей и создал около 90 дополнительных рабочих мест. Аттестация подтверждает защиту клиентской информации от кражи и различных мошеннических действий, добавил он.

Таким образом, компания одной из первых в России получила сертификат PCI DSS. Клиентами Oxygen являются страховые компании, банки, платежные системы, брокерские платформы, добавили в пресс-службе департамента.

Как напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания является одним из старейших арендаторов ОЭЗ столицы и, по сути, заложила фундамент современного IT-ландшафта особой экономической зоны столицы.

В этом исправлении в технополисе работают шесть предприятий, из них - четыре резидента, которые предоставляют услуги центров обработки данных. ЦОДы занимают площадь более 26 тысяч кв. метров и одновременно обслуживают десятки тысяч клиентов. Инвестиции в эти проекты превысили 9 млрд рублей. Только в 2022 году компании вложили в свое развитие около 790 млн рублей и не только разработали продукты, но и открыли новые рабочие места, добавил Дегтев.

По словам генерального директора предприятия Oxygen Павла Кулакова, на Центре обработки данных лежит огромная ответственность за поддержание на должном уровне информационной безопасности всего облака. Архитектура облачной платформы – полностью разработка компании, подчеркнул он.