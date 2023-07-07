Овчинский: в Москве разработали систему лазерной сварки для автомобилестроения

Столичная компания Pokkels разработала автоматизированную систему сварки, которая применяется при сборке рулевого управления автомобиля. Ранее такой монтаж осуществлялся вручную с помощью клея. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, новая технология не потребует остановки производственной линии. Объемы производства вырастут до 80 единиц изделий в час. Заказчиком станет, в том числе, один из ведущих производителей электронных автомобильных компонентов, добавил Овчинский.

Разработка поможет надежнее и эффективнее приклеивать элементы, время на установку компонентов сократится, поскольку не нужно будет ждать пока высохнет клей. Таким образом, трудозатраты уменьшатся, а процесс полностью автоматизируется.

Как рассказал директор по развитию компании Евгений Ключников, система и встроенное программное обеспечение позволят производить сварку в полуавтоматическом режиме. То есть оператор установит заготовку и подключит к системе, а дальнейшая работа будет происходить по заданной программе автоматически.

Предприятие Pokkels представлено на московском рынке более 10 лет и занимается производством лазерных установок, в том числе индивидуальных решений. Также предприятие интегрирует роботов для автоматизации производственных задач.

Предприятия столицы могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов. Как подчеркнули в пресс-службе департамента, такие условия позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям, выходить на крупные рынки сбыта.