Преимущества и особенности кредитования под залог недвижимости

Банковская организация выдает клиенту денежные средства, а недвижимое имущество используется в качестве гарантии их возврата. Если заемщик не погашает вовремя задолженность, то банковское учреждение получает право продать залоговое недвижимое имущество.

В жизни бывают разные ситуации, и в некоторых из них кредиты и займы под залог доли в квартире, комнаты, квартиры, автомобиля, жилой, загородной и коммерческой недвижимости помогает выйти из затруднительного положения. Главные преимущества этой разновидности кредитования еред остальными таковы:

Большая сумма кредита. Обычно он составляет до 75-80% от стоимости залоговой недвижимости. Таким образом, величина кредита для владельца многокомнатной квартиры в крупном городе может доходить примерно до 15 млн. руб.

Продолжительный срок погашения и сравнительно небольшой ежемесячный платеж. Если разбить крупный кредит на пятнадцать лет, то величина ежемесячного платежа окажется не слишком большой.

Низкая процентная ставка. Поскольку недвижимость, используемая в качестве залога, существенно уменьшает риски банковского учреждения, то оно имеет возможность предоставить заемные средства на гораздо более выгодных для клиента условиях.

Более высокая вероятность одобрения заявки по сравнению с обычным потребительским кредитом. Даже если кредитная история заемщика испорчена, а скоринговый балл невысок, наличие залога значительно увеличивает его шансы на положительное решение банка о выдаче кредита.

Отсутствие ограничений на использование заемных средств. Кредит под залог недвижимого имущество является нецелевым. Это означает, что заемщик имеет возможность тратить выданные ему банком денежные средства на любые цели по собственному усмотрению.

К недостаткам кредитования под залог недвижимости относятся: