Путин подписал указ о правовом положении россиян, у которых имеется украинское гражданство

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий правовое положение россиян с гражданством Украины и утверждающий порядок взаимодействия органов власти по этому вопросу.

Подписанный накануне, 6 июля, документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу.

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«Утвердить порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, проведения проверки по этому факту и вынесения заключения о несоблюдении данной обязанности», — говорится в указе.

Утверждается в том числе форма заключения о несоблюдении гражданином РФ, который не имеет гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для украинских граждан.

В случае выявления нарушений соответствующую информацию направят в территориальный орган МВД, а также в орган внутренних дел, который принял заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Россиян, в отношении которых проводится проверка, или их законных представителей уведомляют о ее проведении в течение трех рабочих дней.

Процедура может проводиться до двух месяцев; о результатах сообщается не позднее чем через три дня после утверждения заключения.

В случае, если заключение вынесено в отношении гражданина, имеющего доступ к гостайне, о результатах проверки оповестят структуру, руководитель которой принял решение о его допуске к гостайне, а также органы ФСБ.

Уточняется, что если факт несоблюдения обязанности не подтвержден, а также при истечении срока проведения проверки она прекращается по решению должностного лица, принявшего решение о ее проведении.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому люди с российским гражданством, отказавшиеся от украинского, не должны совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины.