Россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти валюту из страны

В первом полугодии таможенники зафиксировали 5,915 тыс. попыток незаконного перемещения физлицами через границу наличных денежных средств, что на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Всего с 1 марта 2022 года (начала действия запрета на вывоз из РФ иностранной наличности в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс.) сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) пресекли 8,337 тыс. попыток вывоза валюты сверх установленной нормы на общую сумму более 900 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС.

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«ФТС России отмечает рост количества попыток незаконного перемещения (ввоза и вывоза) гражданами наличных в 2023 году. В I полугодии таможенники зафиксировали 5 915 попыток незаконного перемещения физическими лицами через границу наличных денежных средств и инструментов. Это на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом попытки нелегального вывоза предпринимались в шесть раз чаще, чем ввоза. Общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств в рублевом эквиваленте составил 911,3 млн», — уточнили в ФТС.

Основной незаконно перемещаемой валютой были рубли, доллары, евро, лиры и дирхамы. Деньги чаще всего пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а ввезти — из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана.

С начала года было возбуждено 39 уголовных дел по статье о контрабанде наличных и 5,876 тыс. дел об административных правонарушениях. В частности, по фактам вывоза наличной валюты сверх установленной нормы в январе-июне текущего года возбуждено более 3,6 тыс. административных дел на сумму 423,4 млн рублей (против 3,1 тыс. дел на 308,6 млн рублей во II полугодии прошлого года).