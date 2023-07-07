Российская компания Yadro в 2024 году начнет выпускать смартфон под брендом Kvadra

Российский разработчик высокотехнологичных продуктов Yadro планирует выпустить смартфон под брендом Kvadra; производство может стартовать в Дубне в конце 2024 года.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IТ-рынке и в самой компании.

Сообщается, что Yadro планирует наладить выпуск печатных плат для смартфонов и в будущем перейти на использование своего процессора на открытой архитектуре RICS-V. Подчеркивается, что компании понадобятся уникальные специалисты, которые смогут поставить и настроить оборудование.

Газета отмечает, что Yadro уже производит клиентские устройства под брендом Kvadra, в частности, моноблок, ноутбук и ПК.

Раннее гендиректор компания «Ядро клиентские системы» (Kvadra) Дмитрий Черкасов сообщал, что планшет Kvadra-T, представленный в июне в рамках конференции ЦИПР-2023, поступит в розничную продажу осенью 2023 года.