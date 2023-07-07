Российский авторынок ждет взрывной рост

Как заявили в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году может вырасти на 45,5%, до 1 млн штук. Этому, пишет Finmarket со ссылкой на слова главы комитета Алексея Калицева, будет способствовать появление новых игроков, рост амбиций автопроизводителей и параллельный импорт.

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«Мы корректируем наш прогноз на 2023 год и считаем, что общий рынок автомобилей в России должен закрыться в этом году на уровне 1 млн единиц плюс-минус. Это существенный рост относительно 2022 года, когда рынок был 0,69 млн штук. И это существенный рост относительно того прогноза, который мы озвучивали в январе», — сказал на конференции ассоциации глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Январский прогноз рынка от АЕБ предполагал его рост до 770 тысяч штук (+12% к 2022 году), обновленный — предполагает его рост год к году на 45,5%. «Причин здесь несколько. Первая — это более амбициозные и более агрессивные планы, которые озвучивают компании, имеющие локальное производство в России. Второе — это появление большого количества новых игроков, которые уже озвучили свои планы по выходу на российский рынок и которые готовят выход на рынок во втором полугодии», — сказал Калицев.

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Он добавил, что вклад в восстановление рынка также внесет «параллельный» или, как выразился Калицев, «альтернативный» импорт. «Он сейчас продолжается, но все-таки нам кажется, что доля его будет постепенно снижаться», — добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Ранее АЕБ сообщила о росте продаж легковых машин в России в первом полугодии на 9,9%, до 428 308 штук. Объем рынка легковых автомобилей и LCV в июне 2023 года АЕБ, основываясь на сведениях ППК, оценила в 87 357 единиц — в 2,3 раза выше «низкой базы» июня 2022 года.

Вслед за ростом продаж автомобилей ожидается рост продаж запасных частей и сопутствующих материалов, уверен руководитель по продажам ЦФО «Яту Рус», официального представительства компании Yatu Advanced Materials Со., Ltd. Николай Ковалев. В частности, говорит он, прогнозируется существенный рост по продажам ЛКМ для кузовного ремонта Китайского производства более чем на 50%. Причин тут несколько.

Во-первых, объясняет эксперт, это массовый уход европейских производителей в 2022 году, что послужило толчком для развития российского производства, а также открыло возможности для укрепления позиций азиатских производителей. Во-вторых, укрепление дружественных и торговых отношений с Китаем. И, в-третьих, качественный скачок в сторону улучшения процессов производства ЛКМ и сопутствующих материалов заводами из Поднебесной.

«Все это как результат дает полноценное замещение всех необходимых компонентов и материалов, ранее поставляемых недружественными странами, необходимых для обслуживания автомобилей на СТО», — говорит Николай Ковалев.

Авторынок в России наряду с рынком строительства можно смело назвать «маркерным» — определяющим реальное состояние экономики, указывает, в свою очередь, директор по коммуникациям Международной ассоциации экспертов Иван Никитин. Несмотря на сильную зарегулированность и огромную долю протекционизма — население всегда найдет способ купить себе автомобиль, если, конечно, на это есть средства. Здесь необходимо сделать скидку на то, что автомобили используются частью наших соотечественников как инвестиция, и как показал прошлый год, используется совсем не зря.

Рост цен на новые и подержанные авто за прошедший год составил от 50%, а в некоторых сегментах и 150%, отмечает эксперт. Тем не менее, автомобиль давно перестал быть роскошью, а для миллионов россиян стал не только средством передвижения, но и заработка. И если отмести инвестиционный фактор, который все же не столь весом в общей доле продаж новых авто, то прогноз роста кажется весьма реалистичным.

«Могу согласиться с экспертами, что главными драйверами стали быстрое замещение ушедших с рынка игроков китайскими машинами, а так же пока работающий без сбоев “параллельный импорт” из Казахстана. А если государство еще и ослабит протекционистскую составляющую, то эта цифра будет еще более значимой. На мой взгляд, сделать это необходимо, потому что отечественный автопром может не справиться с запросами населения, и мы можем столкнуться с очередями на “Ладу Гранту” или “Москвич”. Не будем также забывать о значительном проценте коммерческих перевозчиков: такси (переживающие сейчас настоящий бум в РФ) и малотоннажные перевозки. Их вклад в спрос на новые автомобили весьма значителен. Так что, если не случится ничего экстраординарного, росту авторынка однозначно быть», — говорит Иван Никитин.

По итогам полугодия на российском авторынке было реализовано 366 тысяч а/м, всего на 4 тысячи машин меньше, чем за аналогичный период прошлого года, заявили «Эксперту» в пресс-службе банка «Открытие». Драйвером роста, отметили в компании, продолжают выступать «китайцы». Число официально представленных брендов из этой страны увеличилось за год с 12 до 19, а доля рынка с 10,6 до 46%. Количество отечественных брендов также растет.

Их число за год возросло с четырех до семи, а доля на рынке cоставляет теперь порядка 50% (+ 23 п.п.). При этом лидерство сохраняет АвтоВАЗ (143,6 тысячи машин). В целом по году именно он наверняка обеспечит наибольшую в 39-40% долю рынка, а общий объем нашего авторитейла при сохранении нынешних темпов роста может составить 860-870 тысяч машин.

Что касается итогов года, то тут рынок могут ждать два сценария, полагают в «Открытии». В части производства автомобилей российских марок, сборки «китайцев» на «Автоторе» и в Туле в оставшиеся шесть месяцев все относительно хорошо прогнозируемо. «Москвич» уже рассказал о постановке на конвейер в Москве еще двух моделей: обе являются перелицованными моделями JAC. Однако планы по выпуску в текущем году на московском заводе порядка 50 тысяч машин выглядят слишком амбициозными, если в модельном ряде не появится какой-то более доступный автомобиль. «Эволют» в текущем году не сумел пока продать и тысячи машин. Планы «Автотора» по выпуску BAIC, Kaiyi и SWM скорректированы со 100 тысяч до 70 тысяч.

Еще 60-70 тысяч до конца года наверняка смогут произвести и продать GAZ и UAZ. Так или иначе, общие объемы сборки по всем российским заводам едва ли превысят за год шестьсот тысяч «штук». Все вместе взятые «китайцы», несмотря на расширение модельного ряда и авральный у большинства брендов рост сетей, продадут в текущем году порядка 380-400 тысяч автомобилей.

При этом, считают в банке, если курс основных валют смогут на 10-15% понизить от нынешних критических значений, то общий результат продаж за год окажется немного выше прогнозируемого ранее и составит 860-870 тысяч машин. На фоне провального прошлого года это уверенный прогресс. В то же время, если курс рубля сохранится на нынешних значениях или продолжит падение, то уже в июле-августе мы увидим массовое увеличение цен, и тогда объем рынка даже в 800 тысяч новых легковых автомобилей можно будет считать успехом.

К этим объёмам стоит прибавить итоги параллельного импорта, который не оправдал ожиданий прошлого года и не стал панацеей от дефицита предложения на авторынке страны, добавляют в «Открытии». Ежемесячные показатели регистраций автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, уже подходят к верхней границе, которая расположена на отметке 10 тысяч авто.

Темпы роста регистраций в этом направлении также продолжают замедляться второй месяц подряд. В параллельном импорте преобладают автомобили верхнего ценового сегмента, а доля таких машин на рынке ограничена. Годовые показатели продаж автомобилей, ввезенных по альтернативному каналу, прибавят, по оценке аналитиков инвестбанка, порядка 100-120 тысяч единиц к официальным продажам на авторынке.