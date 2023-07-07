«Ростех» начал производить ракеты, преобразующие град в дождь

Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева, входящее в госкорпорацию «Ростех», запустило серийное производство новых противоградовых ракет «Алазань-8М» для защиты сельхозугодий от града.

Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Противоградовая ракета "Алазань-8М" имеет высокую эффективность, превосходит по характеристикам иностранные и российские аналоги и при этом дешевле их. Она позволяет сократить потери сельхозпродукции от ледяных осадков, экономит государству колоссальные средства и очень быстро окупается. Мы фиксируем рост спроса на такую продукцию, а потому развернули в Чебоксарах серийное производство новой "Алазани". При необходимости АО "ЧПО имени В.И. Чапаева" способно полностью закрыть потребности как потребителей внутри страны, так и зарубежных заказчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые изделия уже переданы на испытания службам Росгидромета.

«Алазань-8М» — улучшенная версия ракеты «Алазань-6». Ракета распыляет в облаках реагент, преобразующий частицы града в дождь. Обновленная версия системы обладает меньшим калибром и составом со сниженным содержанием серебра, что снижает затраты на материалы на 20%.

Ракеты способны сократить потери сельскохозяйственных культур от града в южных регионах страны на 70-90%, уточняется в сообщении. Подчеркивается, что для их производства используются только экологически чистые компоненты.

«Ракета снабжена системой самоликвидации: она дробится в воздухе на мелкие осколки, которые не причиняют вреда ни людям, ни постройкам на земле. При этом реагент в составе "Алазани" полностью безвреден для окружающей среды», — рассказали в госкорпорации.