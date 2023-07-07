«Ростех» создаст на Урале научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере БПЛА

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем на базе Челябинского радиозавода «Полет».

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Как сообщает пресс-служба госкорпорации, сотрудники центра будут разрабатывать продукты в области сопровождения беспилотной авиации.

«Холдинг "Росэлектроника" Ростеха создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит "единым окном" по оказанию мер региональной поддержки технологическим компаниям отрасли», — говорится в сообщении.

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Партнерами проекта станут Челябинский госуниверситет и группа компаний InSmart. Инженеры самого радиозавода займутся разработкой изделий для обеспечения безопасности и управления полетов дронов.

«Направлениями конструкторской и производственной деятельности центра станут специальные наземные технические средства, а также оборудование навигации и связи. На «Полете» будет проводиться разработка схемотехники, топологии плат, встроенного ПО и т.д. Завод также будет проводить испытания новых изделий и запускать их в серийное производство», — рассказали в госкорпорации.

По словам гендиректора «Полета» Дмитрия Довженко, проект станет первым шагом в работе по созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере БАС. «Объединение производственных и технологических возможностей компаний-партнеров позволит ускорить проведение НИОКР в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий. Мы планируем расширять круг компаний-партнеров для усиления научного и производственного потенциала проекта», — добавил он.

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике, отмечает ТАСС. Концерн формирует более половины выпуска электронных компонентов в РФ и объединяет свыше 140 предприятий и научных организаций, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.