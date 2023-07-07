Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и слабеть к юаню

Курс доллара на открытии Мосбиржи 7 июля упал на 42 копейки к закрытию предыдущих торгов, до 91,88 рубля.

Евро снизился на 30 копеек, составив 99,7 рубля. Юань между тем поднялся на 4,8 копейки до отметки 12,628 рубля.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, заявила, что динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски, и регулятор будет это учитывать в решениях по ключевой ставке. «Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний — это наши свопы. Но плавающий курс — это благо, которое позволяет эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике РФ», — сказала Набиуллина.