Страны-члены НАТО пока не могут прийти к единому мнению относительно того, что предложить Киеву на предстоящем саммите Североатлантического альянса, который стартует в Вильнюсе 11 июня.

Об этом говорится в статье американского издания Washington Post. Как пишут авторы публикации, союзники Украины в НАТО до сих пор ведут консультации о том, что именно предложить Украине на встрече в Литве. При этом отмечается, что детали по гарантиям безопасности для украинской стороны также пока окончательно не согласованы.

«Любой итог саммита, кроме немедленного приглашения Украины в НАТО, с большей долей вероятности оставит Киев в подвешенном состоянии, – сообщает WP. – Кроме того, из-за ситуации неопределенности у Украины могут возникнуть проблемы в сфере обеспечения безопасности».

Американские журналисты также считают, что несмотря на беспрецедентные поставки западного оружия, пока остаётся открытым вопрос, смогут ли союзники Украины поддерживать это бесконечно.

«Ряд украинских чиновников рассматривают наихудший для Киева сценарий, при котором поддержка в конечном итоге прекратится, особенно если на президентских выборах США в 2024 году победит республиканец», – пишет Washington Post.

Как ранее сообщал «Эксперт», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что Москва добьётся устранения угрозы присоединения Украины к НАТО, несмотря на указания Запада на «необходимость "мощного сигнала" об участии киевского протектората в Североатлантическом альянсе».

