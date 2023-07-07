Советник врио главы ДНР рассказал о продвижении российских сил на двух направлениях

Российские военные продвинулись на авдеевском и марьинском направлениях.

Статья по теме: Американский разведчик рассказал о новой тактике ВС РФ по уничтожению ВСУ

Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На марьинском и авдеевском направлениях у нас есть небольшие продвижения. Активная оборона дает свои положительные результаты. Вооруженные силы Украины теряют десятки единиц личного состава и технику, разбиваясь о нашу оборону», — рассказал он.

Гагин добавил, что положительная тенденция отмечается также на других участках фронта, в том числе в районе Артемовска, который был освобожден 20 мая.

Накануне Денис Пушилин заявил, что российские силы, действующие на Марьинском направлении под Донецком, взяли один из укрепрайонов ВСУ, передает агентство.