На фоне жуткой (и, как говорят реально неангажированные специалисты, такие, например, как Павел Рябов, совершенно необоснованной) девальвации рубля, все эксперты ожидали от руководства Центробанк каких-нибудь популистских шагов. И, что характерно, дождались. ЦБ призвал «Сбер» отменить комиссии за переводы из банка. С таким предложением выступила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова , отметив,п что «лояльность клиентов от этого повысится».

Какое дело руководству ЦБ до лояльности клиентов Сбера банку она не объяснила, ЦБ сейчас даже не является его акционером. Соответственно, первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев на это ответил, что «комиссии за переводы есть у всех», а также сказал, что «если рынок пойдет, «Сбер» тоже пойдет». Скоробогатова в ответ указала, что является клиентом пяти российских банков и комиссии есть не у всех. Действительно, не у всех. Но ЦБ-то какое дело до клиентских программ тех или иных банков, если они соблюдают базовые правила?

У нас что, других проблем нет? И страховые компании (которые тоже регулирует ЦБ) всегда и в полном объёме всё выплачивают все платежи? Микрофинансовые организации не тиранят граждан? ЦБ активно защищает тех же граждан от мошенников, которые воруют деньги с банковских счетов? И это всё куда менее важно, чем, прямо скажем, достаточно низкие комиссии Сбера?

Нет, я могу себе представить, что руководство ЦБ вдруг решило озаботиться проблемами граждан. Ну, бывает. Но тогда давайте задумаемся о тех, кто хотел взять ипотеку или ещё какой реально нужный семье кредит и не смог этого сделать, потому что ЦБ девальвировал рубль и банки начали массово отказывать клиентам или повышать ставки. Эта тема Скоробогатову не интересует? А если нет, почему она молчит?

В общем, прежде чем интересоваться маркетинговыми моделями коммерческих структур, я бы попросил руководство ЦБ выпустить список важности тех тем, которые, по их мнению, касаются граждан и входят в компетенцию ЦБ. Только обязательно включить в это список и девальвацию рубля, и проблемы с банковскими мошенниками, и страховщиков, и частные пенсионные фонды (как они эффективно защищают сбережения граждан от реальной инфляции). А мы после этого посмотрим на этот список и если решим, что он актуален, попросим руководство ЦБ прокомментировать пункты, начиная с первого. А если там на первом месте будут комиссионные конкретных банков за перевод средств, то мы просто решим, что в руководстве ЦБ сидят люди неадекватные и слушать их просто бессмысленно.

Отметим, что руководство Сбера ответило на этот демарш (см. выше) довольно адекватно, хотя и очень вежливо. Но, в общем и целом, эта дискуссия однозначно показала, что выступление Скоробогатовой проходит по линии популистского пиара после скандала с девальвацией рубля. Причём ход этот оказался слабым, но, видимо, у нынешнего руководства ЦБ нет в запасе каких-то реальных действий, которые можно было бы «продать» народу, как заботу руководства ЦБ о его проблемах. Что, естественно, немедленно поднимает у этого самого народа (который мне довольно активно пишет) вопрос, а зачем нам такое руководство для такого важного для экономики органа, как Центральный банк. Впрочем, этот вопрос выходит за рамки экономических тем, о которых я пишу. Но, как, говориться, имеющий уши да услышит!