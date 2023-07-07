УЗГА и ОДК «поплыли» по «Ладоге»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в своем телеграм-канале сообщила, что ОДК-Климов приступает к изготовлению стендовых образцов двигателей ТВ7-117СТ-02 для испытаний на региональном самолете «Ладога», производством которого занимается УЗГА.

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Двигатели планируется поставить в декабре 2023 года. А серийное производство двигателей для «Ладоги» в количестве 25 штук ежегодно ОДК-Климов запустит в 2025 году, говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года, прогноз по выпуску самолетов ТВРС-44 «Ладога» на 2025 год составляет 15 лайнеров, а начиная с 2026 — по 25 штук ежегодно.

В мае этого года в интервью изданию «Бизнес Журнал. Урал» генеральный директор УЗГА Сергей Федоров отвечая на вопрос журналиста об объемах выпуска самолетов «Ладога» и «Байкал» до 2030 года сказал, что «у нас нет сомнений в том, что наши производственные мощности в Свердловской области позволят собирать по 25 самолетов каждого типа ежегодно, также мы уверены в своих ключевых партнерах».

Учитывая, что «Ладога» комплектуется двумя двигателями ТВ7-117СТ-02, для выпуска 25 самолетов необходимо ежегодно производить как минимум 50 двигателей. Но, как уже было сказано, планы ОДК-Климов ограничиваются выпуском 25 штук в год.

Пресс-служба ОДК в ответ на просьбу прокомментировать расхождение в планах авиа- и двигателестроителей ответила, что «в целях выполнения программы по производству самолетов ТВРС-44 «Ладога» до 2030 года ОДК-Климов, в свою очередь, выйдет на необходимые объемы производства в соответствии с потребностями заказчика».

