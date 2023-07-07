В Казахстан со сбережениями

Ослаблении рубля к доллару и евро вызывает опасения у граждан. Российская валюта упала уже в двое с мая прошлого года и, судя по всему, тренд на ее ослабление продолжится.

Предприятиям-экспортерам такая ситуация нравится – они зарабатывают в иностранной валюте, а тратят в рублях, а вот обычные граждане все чаще негодуют от девальвации и необходимости спасти и без того сильно исхудавшие за последнее время сбережения.

При этом внутри России осталось не так много возможностей сохранить и приумножить капитал. Банковские продукты значительно поредели на фоне санкций, а валютные вклады фактически исчезли как вид. Многие нашли для себя выход – Казахстан.

За прошлый год в соседнюю страну въехало почти 3 млн россиян, при этом более 500 тысяч открыли счета в местных банках. Всего же в 2022 году из России в азиатскую республику граждане перевели 775,4 млн долларов – почти в 7 раз больше, чем в 2021-м – это рекордный показатель с 2014 года, когда данные начали собирать.

У внезапной открывшейся любви к Казахстану есть вполне объяснимые причины. Приехать (или прилететь) в страну россияне могут по внутреннему паспорту. Открытие счета в местных банках занимает немного времени, а перевести рубли из России можно и обычным переводом, которые идет в течение 1 рабочего дня.

В Казахстане одна из наиболее развитых банковских систем на всем постсоветском пространстве. Многие банки имеют простые и удобные мобильные приложения, а также оказывают различные цифровые услуги: платежи, переводы, онлайн-покупки и т.д. Все вклады застрахованы в местном аналоге российского АСВ – АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Депозиты в местной валюте покрываются на 20 млн тенге, в иностранных валютах – до 5 млн тенге.

В стране работает 23 банка, среди которых крупнейшие: Halyk Bank, Kaspi Bank, Отбасы Банк, а также Фридом Банк и другие. Все они лояльно относятся к россиянам и предлагают различные продукты для сохранения и приумножения капитала: вклады в долларах и евро, инвестиции на бирже, а также гибридные продукты, сочетающие в себе надежность банковского депозита и возможности рынка ценных бумаг. Так, сервис «Долгосрочное хранение денег» одного из крупных казахстанских банков позволяет получать до 5,846% в долларах и до 3,634% в евро в год.

Для частных инвесторов из России также открыты казахстанская биржа KASE и недавно заработавшая торговая площадка ITS, позволяющая инвестировать в акции крупнейших международных компаний и зарабатывать в валюте. Чтобы начать торговать на этих биржах, необходимо открыть счет у местного брокера.

Для решения финансовых задач в Казахстане эксперты советуют закладывать до одной недели, поскольку после приезда россиянам надо будет оформить Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – уникальный 12-значный номер гражданина, который позволяет открывать счета в местных банках и пользоваться локальными госуслугами. На его создание может уйти до 3 дней, некоторое время понадобится на внесение его в госреестр. Оформить ИИН можно в местных центрах обслуживания населения – ЦОНах.