В Костроме запустили производство антиблокировочных систем для машин «АвтоВАЗа»

Компания «Итэлма» наладила производство антиблокировочных систем (ABS) в Костроме. Блоки будут устанавливаться на все основные модели «АвтоВАЗа».

«Старт первому российскому производству дали генеральный директор НПП Итэлма Алексей Воробьев и высокопоставленные гости: замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, губернатор Костромской области Сергей Ситников и глава администрации города Алексей Смирнов», — информирует пресс-служба предприятия.

Уточняется, что производство будет вестись на двух линиях — полностью автоматической и полуавтоматической. В год планируется выпуск 750 тыс. блоков; площадка позволяют нарастить производственную мощность до 1,2 млн единиц в год.

Как заявил гендиректор «Итэлмы», системы смогут устанавливаться на все основные модели «АвтоВАЗа», такие как Lada Vesta, Lada Granta и Niva Classic, передает «Интерфакс».

«На данный момент инвестировали в это производство полностью свои собственные средства», — рассказал топ-менеджер. Он уточнил, что объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб.