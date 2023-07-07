В Крыму задержан житель Симферополя, подозреваемый в диверсии на железнодорожных путях

По подозрению в совершении диверсии на железной дороге в Бахчисарайском районе зимой 2023 года в Крыму задержан житель Симферополя.

«В феврале 2022 года житель Симферополя, после начала СВО, выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уточняется, что 23 февраля этого года «по заданию украинских кураторов» подозреваемый осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.

В рамках возбужденного по ч. 1 ст. 281 (диверсия) уголовного дела в Симферополе задержан мужчина 1998 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Арестованный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта, указывается в сообщении.