Командование ВСУ наращивает группировки войск в ряде тыловых населенных пунктах на Краснолиманском и Купянском направлениях в зоне спецоперации.

Об этом со ссылкой на данные разведки РФ сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

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«В ряде тыловых населенных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлениях отмечается рост численности вооруженных формирований Украины», — рассказал Марочко. Он добавил, что сосредоточение живой силы, вооружений и военной техники тщательно маскируется.

По его словам, украинские силы рассредотачивается таким образом, чтобы нести минимальные потери при ударах российских военных.

Согласно ежедневным сводкам Минобороны РФ, украинская армия теряет свыше 600 солдат ежедневно. Как отметил в беседе с «Экспертом» доктор военных наук Константин Сивков, есть вероятность, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который открывается 11 июля, Киев предпримет масштабное наступление, задействовав несколько бригад, хорошо укомплектованных военной техникой. Возможные направления — Артемовское или Времьевский выступ. «Но пока ВСУ просто кладут живую силу ради информационного шума», — констатирует Сивков.

По данным российского оборонного ведомства, начиная с понедельника, 3 июля, ВСУ потеряли 210 солдат на Херсонском направлении, 150 — на Купянском, 390 — на Южно-Донецком, 510 — на Краснолиманском, 610 — на Запорожском.