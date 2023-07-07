В результате аварии на заводе в Самарской области погибли шестеро

В Чапаевске Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв. Погибли шесть человек, еще двое пострадали.

Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что инцидент произошел в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.

По данным Telegram-канала Shot, во время ремонтных работ взорвалась труба по подаче азота. Уточняется, что все погибшие и пострадавшие — рабочие 3-его и 5-го цехов.

Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.