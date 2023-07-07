В зоне СВО успешно применили новый российский дрон-камикадзе

Новый российский FPV-дрон камикадзе «Овод» успешно применили в зоне специальной военной операции (СВО) в сумеречное время суток.

Новый отечественный БПЛА нанёс удар по наблюдательному пункту ВСУ, передаёт РИА Новости. По данным агентства, которое ссылается на офицера группировки войск «Юг» ВС РФ, коптер залетел вглубь территории противника на расстояние около 3 км.

Дрон, оснащённый боевой частью ОГ7 В, нанёс удар по заранее разведанной цели. В качестве средства объективного контроля использовался наземный оптико-электронный комплекс с тепловизором.

«Несмотря на недостаток освещения, значительную удаленность от оператора и серьёзное противодействие средств радиоэлектронной борьбы ВСУ цель была успешно поражена», – рассказал российский офицер.

Как ранее писал «Эксперт», 4 июля оператор БПЛА из Первого армейского корпуса группировки «Юг» ВС РФ при помощи нового российского FPV-дрона «Овод» уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ, являвшийся элементом укрепрайона на Авдеевском направлении.

Операция по уничтожению наблюдательного пункта ВСУ осуществлялась слаженной группой российских разведчиков и операторов фронтовых ударных БПЛА.

Напомним, финальные испытания нового FPV-дрона, работающего по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает «вид от первого лица», прошли 21 июня текущего года под Донецком.