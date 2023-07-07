Виды и особенности выбора ростеров для обжарки кофе

Типы ростеров

Обжарка представляет собой один из важнейших процессов при подготовки зерен к последующему использованию в кофе. Она осуществляется под высокими температурами, с помощью которых в кофе начинают происходит реакции химического формата.

В настоящее время для обжарки применяют специальные устройства, именуемые ростерами. Существует довольно большое разнообразие ростеров, в рамках которого устройства отличаются друг от друга по способу передачи тепловой энергии и тому сырью, которое может использоваться для работы инструмента.

Виды ростеров

Основное разделение ростеров осуществляется по типы передачи тепловой энергии конечному продукту, то есть зернам кофе. И существует 3 основные категории ростеров:

Конвекционные - передача тепла осуществляется через воздушную среду, то есть через тепловое излучение;

- передача тепла осуществляется через воздушную среду, то есть через тепловое излучение; Кондукционные - тепло передается через прикосновение и передачу большой мощности таким образом;

- тепло передается через прикосновение и передачу большой мощности таким образом; Излучающие - опосредованная передача тепла с помощью посторонних агрегатов.

На практике активно задействуются все модели. Это обуславливается в первую очередь тем, что каждая из них обладает как своими преимуществами, так и недостатками. Например, излучающие ростеры наиболее безопасные, но проконтролировать степень обжарки почти невозможно.

Еще существует деление с точки зрения устройства. Выделяют 4 основных типа ростеров:

Барабанные;

Конвекционные;

Ростеры смешанного типа;

Сэмпл-ростеры.

Опять же, каждый тип обладает собственными достоинствами. К примеру, сэмпл-ростер имеет небольшие габариты, за счет чего его можно поместить даже в маленьком пространстве. А ростер смешанного типа наиболее современен и многофункционален. Конечный выбор продукции должен осуществляться, исходя из собственных запросов.

Где приобрести ростер

Приобретать ростер необходимо исключительно в специализированных компаниях. Например, организация BOBCOFFER реализует данное оборудование уже на протяжении длительного количества времени. Официальный сайт организации располагается по следующему адресу: https://bobcoffer.com/.

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