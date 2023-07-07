Вице-мэр Ефимов: жилье и соцобъекты построят на западе Москвы в рамках программы КРТ

В столичном районе Тропарево-Никулино на западе Москвы на месте неэффективно используемой зоны построят жилые дома, школу и физкультурно-оздоровительный комплекс. Реорганизацией участка по городской программе займется учреждение «Комплексное развитие территории». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в проект оценивают в 4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 39 млн рублей. Участок площадью 1,64 гектара располагается на улице Доктора Гааза недалеко от станции метро «Юго-Западная». Рядом – ландшафтный заказник «Лес на реке Самородинке» и Юго-Западный лесопарк. Благодаря редевелопменту территории в городе откроют 100 новых рабочих мест, добавил заммэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Максима Гамана, проект реализуют в течение пяти лет. Площадь жилого комплекса составит 23,2 тыс. кв. метров, а также 9,8 тыс. кв. метров придется на общественную застройку. Школа будет рассчитана на 325 учащихся, а физкультурно-оздоровительный комплекс займет не менее 800 кв. метров. Также на территории могут появиться магазины и кафе, добавил Гаман.

Проект реализуют по программе комплексного развития территорий, благодаря которой заброшенные или неэффективно используемые земли города возвращают в оборот. По данным правительства, проект позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции составят 8 трлн рублей, а бюджет получит более 1 трлн рублей.