ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно данным социологов, российскому лидеру доверяет подавляющее число граждан страны. Об этом, в частности, заявили 78,1% (-0,5 п.п. за неделю) участников опроса, недоверие главе государства высказали 17,7% опрошенных, передаёт официальный сайт ВЦИОМ.

При этом главе Кабмина Михаилу Мишустину доверяют 59,4% (-1,5 п.п.) респондентов. Далее расположились Геннадий Зюганов – 33,5% (+2,2 п.п.), Сергей Миронов – 30,5% (-1,1 п.п.), Леонид Слуцкий – 18,1% (+1,7 п.п.) и Алексей Нечаев – 7,1% (-0,5 п.п.).

Деятельность Путина на посту президента РФ одобряют 74,7% участников опроса (-0,1 п.п.). Уровни положительной оценки работы Мишустина и российского правительства составили 50,6% (-1,1 п.п.) и 49,8% (-0,3 п.п.) соответственно.

Среди партий в рейтинге общественно мнения ВЦИОМ лидирует «Единая Россия», рейтинг которой составил 39,0% (+1,1 п.п.). На втором месте КПРФ – 9,4% (-1,0 п.п.), на третьем – ЛДПР с 9,0% (-0,2 п.п.) поддержки.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 26 июня по 2 июля 2023 года. В нём приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

Выборка была построена по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых и стационарных телефонных номеров, действующих на территории РФ. Максимальная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1% для данных собранных в течение 7 дней.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который был опубликован 23 июня, своё доверие главе государства выразили 78,9% россиян. Деятельность Путина тогда же одобряли 76,1% участников опроса.